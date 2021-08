BERGKAMEN. Die für ihre Videomapping-Kunstwerke bekannte Lichtkünstlerin Femke Schaap wird im Rahmen der Lichtkunstnacht in der Hellweg Region am 30. Oktober dieses Jahres ein temporäres Lichtkunstwerk in Bergkamen gestalten. Videomapping bezeichnet das Verfahren, mit einem Projektor beliebig strukturierte Oberflächen angepasst zu beleuchten. Zur ersten Begehung kam die niederländische Künstlerin Femke Schaap in der vergangenen Woche mit Partner Sjerk Timmer nach Bergkamen. Gästeführer Klaus Holzer weihte die Künstlerin bei einer Begehung in die Stadtgeschichte ein.

"Hellweg meets Niederlande" ist das Thema der Lichtkunstnacht, die parallel zur Open Air Ausstellung des Internationalen Lichtkunstzentrum "Dutch(De)Light" anlässlich dessen 20jährigen Bestehens in Unna stattfinden wird.

Beide Veranstaltungen werden durch die Lichtkunstbustouren verbunden.

Weitere Informationen veröffentlicht das Kulturreferat der Stadt Bergkamen demnächst.