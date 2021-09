Bergkamen. Zu einem Restart Workshop hatte der Stadtjugendring in das Jugendheim in Rünthe eingeladen: Ein Tag voller Ideen, Anregungen und Gestaltungsideen. Unter dem Motto „Move Create Fun“ wurde das Thema Motivation und Wertschätzung großgeschrieben.

Vier verschiedene Stationen warteten auf die Gruppenleiter, zum Beispiel ein 60 Minütiger „Escape-Room“ indem eine Gruppe Zeit hatte, die Rätsel im „TimeTravelTourism“ unter Anleitung von Vardges Petrosyan zu lösen und die Freiheit wieder zu erlangen. Die Stadt verfügt über drei Escaperäume, die verschiedensten Themen gewidmet sind.

Graffiti und Ideenschmiede

Zudem gab es Graffiti unter der Leitung von Referent Christian Tkacuk. Es wurden Graffitis gesprayt, Farbkombinationen ausprobiert und mit Schwung Konturen festgelegt. Die Spraywände des Spontan geben das Motto „Move Create Fun“ eindrucksvoll wieder.

Für die Ideenschmiede am Samstag, 30. Oktober, rückte das Thema „Kinderrechte“ in den Fokus. Die Multiplikatoren und Jugendleiter brachten ihre Ideen und Anregungen in die Planung mit ein. Informationen, Aktionen und Workshops werden zusammen mit einer lichtvollen Installation auf dem Marktplatz ein ganzheitliches Konzept ergeben.

Lebendige Moves beim Seilspringen

Ropeskipping, früher nannte man es Seilspringen, heute mit viel Schwung, moderner Musik und Koordinationsübungen, ist ein anspruchsvoller Sport mit lebendigen Moves. Begeistert versuchten sich die Jugendleiter unter der Anleitung von Trainer Jörn Schmiemann an der Umsetzung des Gezeigten. Besonders die Teamübungen mit zwei langen gegengleich zu schlagenden Seilen beeindruckte die Teilnehmer.

Ein Tag voller Überraschungen und Anregungen ging mit einer Feedbackrunde zu Ende, eine Wiederholung im neuen Jahr wurde beschlossen.