DJ Dr. Fofo entführte die Schulkinder der Freiherr-von-Ketteler Grundschule in die bunte Kultur der afrikanischen Musik- und Tierwelt.

Am Anfang sah es gar nicht gut aus für die diesjährige Projektwoche der Rünther Grundschule. Sturmtief Sabine verkürzte die Vorbereitungszeit der Projektwoche um einen ganzen Tag. Geplant war nämlich, dass die Kinder jeden Tag der Woche zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Tiermasken, Kostüme und Requisiten für die Aufführungen mit DJ Dr. Fofo herstellen sollten. Hinzu kamen vormittags Proben mit dem farbigen Trommel-Profi in der schuleigenen Turnhalle. Ziel der Projektwoche war, allen Teilnehmern sowohl die Kultur des fremden Erdteils näher zu bringen und ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Anforderungen an die Motorik, das Wecken von kreativen Reserven und die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit bei jedem Kind werden im Einklang mit einem zunehmenden Selbstwertgefühl durch schnelle Lernerfolge erfahren. Aber auch die Vermittlung von Sachkenntnissen über Lebensumfeld, Geografie und Tierwelt stand in dieser Woche auf den „Sonderstundenplan“, bei dem auf Lesebuch, Tornister und Hausaufgaben verzichtet wurde.

Eltern und Besucher waren begeistert

Am Freitagnachmittag war es dann endlich soweit: In zwei Aufführungen präsentierten die Kinder aller vier Klassenstufen dann um 14 und 15 Uhr ihren Eltern das Ergebnis der letzten vier Tage. Verkleidet als Gazellen (Klasse 1), Giraffen (Klasse 2), Elefanten (Klasse 3) und Affen (Klasse 4) trommelten und tanzten sie gemeinsam, jeweils 45 Minuten lang, und rissen alle Besucher mit in ihren Bann.

Die Freiherr-von-Ketteler-Grundschule in Bergkamen-Rünthe veranstaltet alle zwei Jahre eine Projektwoche. Der „Trommelzauber , der übrigens zum zweiten Mal in Rünthe zu Gast war, wurde durch den Erlös des Sponsorenlaufs 2018 finanziert.