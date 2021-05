Die Bertram Brothers ProCycling Agency GmbH aus dem münsterländischen Ennigerloh ist ursprünglich eine Spezialagentur aus dem Bereich der Sponsorenvermittlung im professionellen Straßenradsport. Neben Partnerschaften mit dem Sparkassen Münsterland Giro sowie dem australischen Tour-de-France-Team BikeExchange, ist die Agentur auch im deutschen professionellen Straßenradsport bestens vernetzt und erarbeitet innovative Sportmarketingkonzepte für professionelle Teams und Sponsoren.

Mit Beginn der Coronakrise und dem Rückzug eines großen potenziellen Sponsors, sah sich die Agentur nach einem neuen Geschäftsfeld um. Inspiriert von den vielen (Hobby-)Radfahrern im Münsterland, kam die Idee auf, den Radsportlern, Pendlern sowie Hobbyfahrern, eine identitätsstiftende Radbekleidung im Design ihrer jeweiligen Stadt anzubieten.

Das Projekt

Mit den Bergkamener Radtrikots bietet man den sportlich ambitionierten Radfahrern, den Pendlern als auch den Freizeitfahrern, die Möglichkeit, auf ihren Reisen ein Stück Heimat mit sich zu tragen und ihre Herkunft wie auch Verbundenheit zur Stadt Bergkamen auch fernab der Heimat zu präsentieren. Dies zugleich mit einem hohen Anspruch an Umweltschutz und Qualität.



Die Produkte

Insgesamt gliedert sich die Trikotkollektion in drei Produktlinien: a) ein Town Rider Jersey inklusive einer Radler Shorts (ohne Träger) für Pendler und Hobbyfahrer; b) ein Pro Rider Jersey inklusive einer Radler Bib Shorts (mit Trägern) für sportlich Ambitionierten und Leistungssportler Ihrer Stadt; sowie c) ein Active Shirt im Bergkamener Stadtdesign für alle Bürger, die ihr „Radtrikot“ besonders locker tragen möchten oder auch fernab von zwei Rädern, ihre Verbundenheit mit der Stadt Bergkamen zum Ausdruck bringen möchten.

Die „Bergkamener Radtrikots“ werden in Europa, schwerpunktmäßig in Italien, produziert. So werden sie nicht quer um den Globus geflogen und schonen somit das Klima. Mit dem internationalen Qualitäts-Management-Standard ISO 9001 sowie der internationalen Umwelt-Management-Norm ISO 14001 achtet der Hersteller auf die Gesundheit seiner Angestellten,

Kunden sowie der Umwelt. Zusätzlich sind die „Bergkamener Trikots“ mit dem Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert und erfüllen dadurch besondere chemische Anforderungen. Die Fasern der Trikots werden zu 100 Prozent aus recycelten Materialien, d.h. aus vormals PET-Flaschen gewonnen. In einem energieeffizienten Prozess entstehen so, ohne den Einsatz umweltschädlicher Chemikalien, die Ausgangsstoffe der Radtrikots. Ressourcenschonend, ökologisch-bewusst und zertifiziert nach dem Global Recycled Standard.

Die Marke

Mit der Marke "Riding for Sustainability" möchte der Produzent nicht nur Orientierung geben bzgl. des Erwerbes nachhaltiger Radtextilien, sondern insbesondere zum aktiven Umweltschutz motivieren. Die Marke soll zugleich Selbstanspruch sein, die Produkte durch Innovationen stetig im Sinne der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln und bestehende Ressourcenkreisläufe zu schließen. Zugleich steht hinter der Marke das Versprechen, einen Teil des Erlöses für Umweltschutzprojekte bereitzustellen.

Die Partnerschaft

Mit der Projektpartnerschaft zwischen der Stadt Bergkamen und der Bertram Brothers ProCycling Agency wird die erste Radtrikotkollektion im offiziellen Stadtdesign im gesamten Bundesgebiet präsentiert. Durch die Bereitstellung des offiziellen Stadtwappens, des offiziellen Stadt-Logos sowie der Erstellung einer einzigartigen und detaillierten Bergkamener Skyline, konnten bedeutungsvolle Elemente in das Trikotdesign integriert werden, die eine hohe Symbol- und Identifikationskraft der Bürgerinnen und Bürger mit den Textilien ermöglichen sollen. Fünf Prozent aus dem Erlös der Textilien möchte der Produzent für Umweltschutzprojekte aus der Region bereitstellen.

Die Produkte sind ab Dienstag, 25. Mai über den städtischen Online-Shop www.bergkamen.de, im Kaufhaus Schnückel am Nordberg und bei A.T. Cycles an der Werner Straße käuflich zu erwerben.