Die neue Aussichtsplattform am Beversee.

Der Beversee ist gut über die Zufahrt am Hafen "Marina Rünthe" zu erreichen.

Von dort aus sind es etwa 800m durch den Beverwald bis zur Plattform.

Die Plattform ist zwar nicht hoch, doch eine schöne Aussicht hat man trotzdem auf den See und die Umgebung.

Selbst Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen können über die Rampe dort hoch.

Und wer bei der schönen Aussicht etwas verweilt, kann so einiges entdecken. Neben Wasservögel, Libellen die im Flug andere Insekten jagen, sind auch Fische im Wasser zu beobachten.

Die Hinweise darauf, dass Hunde nicht ans und ins Wasser dürfen und die Wasservögel nicht gefüttert werden sollen, sind scheinbar schwer zu lesen.

Denn es halten sich noch nicht alle daran.

Aber ich denke, das wird schon... #Ironie #zwinker

Für mich ist es ein sehr schöner Ort zum durchatmen und auch der angrenzende Beverwald bietet viel Raum zum Laufen.