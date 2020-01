Zahlreiche Besucher des Neujahrsempfangs der Stadt Bergkamen folgten den Ausführungen zum Jahresrückblick des Bürgermeisters Roland Schäfer und seiner Vorschau auf das Jahr 2020.

In der Stadt hat sich viel bewegt und dieses wird sich im kommenden Jahr weiter fortsetzen.

Die Finanzlage der Stadt befindet sich auf einem sehr guten Weg. Bergkamen ist dabei, kurzfristige Kassenkredite in schnellen Schritten abzubauen und investiert gleichzeitig große Summen in zukunftsweisende Projekte, so Bürgermeister Roland Schäfer, der im Detail weitere Projekte und Entwicklungen der Stadt Bergkamen vorstellte.

Unter anderem wurde und wird einiges in die Sicherheit der Bergkamener Bürger*Innen investiert. So erhielt die freiwillige Feuerwehr einige neue Fahrzeuge. Ebenfalls war das anstehende 50-jährige Jubiläum der weit über die Stadtgrenzen bekannten „Galerie Sohle 1“ein Thema des Neujahrsempfangs.

Einen großen Teil des Neujahrsempfang nahmen die Reden der Bürgermeister der Partnerstädte Bergkamens ein. Deutlich wurde in den Ansprachen der Bürgermeister von Gennevilliers (Frankreich), Hettstedt (Deutschland) sowie Wieliczka (Polen), dass die Städtepartnerschaft und Europa von den Bergkamerner Bürger*Innen und Bürgern gelebt wird und dieses ein wichtiger Teil der Völkerverständigung ist. Der Bürgermeister von Silifke (Türkei) konnte auf Grund von Terminschwierigkeiten leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Untermalt wurde dieser informative Neujahrsempfang von Sängerin Jane Franklin und Band. Bewegung brachte Kelvin Kalmus , „Alchimist, Magier und Zeremonienmeister“ mit seinen leuchtenden Glaskugeln.