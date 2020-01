Traurig, frustriert und zum Teil wutgeladen sitzen mir die Eltern kleiner Kinder in der Spielstraße "Unter den Telgen" in Bergkamen-Weddinghofen gegenüber. „Ich habe noch niemanden überfahren“, so rechtfertigt sich ein Anwohner gegenüber den Eltern eines kleinen Kindes für seine Raserei.

Rund 10 Familien mit kleinen Kindern haben Tag für Tag Angst um ihre Kinder, die in der verkehrsberuhigten Zone „Unter den Telgen“ wohnen. Die Raser hier, sind die Mieter der Häuser, die kleine Kinder hatten als unsere Straße noch keine Spielstraße war. Wir wurden damals auf unmissverständliche Weise aufgefordert, langsam zu fahren. Dies haben wir getan, freiwillig, mit Rücksicht auf die kleinen Kinder. Heute fordern wir das gleiche von diesen Eltern und zum Teil auch von den Kindern der Eltern, die heute selbst schon Auto fahren.

Leider stoßen unsere Bitten auf taube Ohren so eine betroffene Mutter. Besonders schlimm sind die Zeiten, in denen die Kinder der anderen zur Schule gebracht und wieder abgeholt werden.

Leider haben unsere Kinder nicht die Möglichkeit einen Spielplatz zu nutzen. Auf dem Weg dorthin müssten sie Straßen überqueren die gefährlich sind.

„Wir fordern doch nur, dass sich alle Anwohner an die Verkehrsregeln halten“ so die Mutter eines kleinen Kindes.

„Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn mein Kind überfahren wird“ so der Vater eines kleinen Mädchens. "Wir haben schon sämtliche Ämter der Stadt bemüht, aber kein Amt fühlt sich zuständig." Und die Polizei antwortete auf die Bitte um Geschwindigkeitsmessungen: „Wir brauchen eine Daseinsberechtigung“ Ob dies bedeutet, hier kann man kein Geld verdienen, weil einfach zu wenig Fahrzeugverkehr der zu überprüfen wäre da ist, mag Spekulation sein, liegt aber nahe. Muss den wirklich erst ein Kind verletzt oder sogar getötet werden, damit die Menschen vernünftig werden?

Eine Spielstraße ist eine Spielstraße, die Verkehrsregeln gelten in Deutschland für alle Straßen, die so gekennzeichnet sind. Ausnahmslos und für alle Anwohner.

Einige Raser geben sogar extra Gas, wenn sie ein besorgtes Elternteil sehen. Auch die Fahrer von Paketdiensten rasen hier, zeigen zwar Verständnis, aber antworten mit Zeitdruck. Kein Zeitdruck rechtfertigt einen Unfall mit einem Menschen!

Wenn sich schon jetzt niemand für die Einhaltung der Sicherheit verantwortlich fühlt, was wird sein, wenn wirklich etwas passiert? Vielleicht würden ja einige bauliche Maßnahmen schon reichen, denn Schilder reichen ja wohl nicht aus. Einige Anwohner rechtfertigten Ihre Raserei auch mit der massiven Motorleistung ihres Autos, damit kann man nicht so langsam fahren! Schalten dann aber auch dann mal gerne bis in den dritten Gang. Hallo?