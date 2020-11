Roland Schäfer, Bürgermeister der Stadt Bergkamen, Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW und Ehrenpräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes geht im November in Rente. Vorab schickt er einen Abschiedsgruß:

"Liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter!

Nach mehr als 31 Jahren als Stadtdirektor und Bürgermeister der Stadt Bergkamen ist es Zeit, „Lebewohl“ zu sagen.Und gleich zu Beginn muss ich offen zugeben, dass ich mir meinen Abschied aus diesem Amt durchaus anders vorgestellt habe, als aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie tatsächlich eingetreten.

Doch will ich nicht nur wehmütig zurückschauen, sondern alle Möglichkeiten nutzen, die mir in diesen Zeiten verbleiben. Und dazu gehört, mich - zumindest auf diesem Wege - herzlichst zu bedanken.

Meine Jahre in Bergkamen wurden auf ganz unterschiedliche Art und Weise - auch aufgrund meiner überregionalen Funktionen - von vielen Menschen begleitet und geprägt.Nicht jeder Weg war leicht, nicht jede Entscheidung vollkommen konsensfähig. Doch glaube ich rückblickend mit großem Stolz behaupten zu können, dass wir gemeinsam in den vergangenen mehr als 30 Jahren viel erreicht haben.

Das Bergkamen, das ich im Jahre 1989 kennenlernen durfte, hat sich weiterentwickelt und ist in meinen Augen zu einem sehr lebenswerten Ort herangewachsen.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses Amt so lange ausfüllen durfte und mir in so vielerlei Hinsicht Vertrauen entgegengebracht wurde.Mein Handeln erfolgte stets aus Überzeugung und war geleitet von Respekt und vor allem Offenheit. Daher fällt es mir auch schwer, mich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht wie gewohnt persönlich von allen verabschieden zu können.

Ich bin zuversichtlich, dass wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit wiedersehen werden, so dass mir zu gegebener Zeit ein persönliches „Lebewohl- und Dankeschön-Sagen“ vergönnt sein wird.

Für die Zukunft wünsche ich weiterhin viel Erfolg, Glück und vor allem Gesundheit.Es gibt noch viel zu tun!

Glückauf!

Roland Schäfer

Bürgermeister der Stadt Bergkamen (demnächst i.R.)

Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW

Ehrenpräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes