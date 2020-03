PK-RKI 20.03.2020

Meine Zusammenfassung:

Frage : 20.000 Tote 2017/2018, warum wurden da nicht solche Maßnahmen ergriffen?

Antwort: Corona ist gefährlicher.

Frage: Was zählt in Deutschland als Corona-Todesfall, zählen auch andere Krankheiten?

Antwort: Bei uns zählt ein Corona-Toter, wenn der Virus nachgewiesen wurde.

Frage: 100 tausende Geschäftsleute stehen vor de Ruin,sind die Maßnahmen angemessen und welche der Maßnahmen führen zum Erfolg?

Antwort: Das werden wir hinter her wissen.

