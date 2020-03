WARNUNG

LEBENSGEFAHR

Sehr geehrter Patient,mit der Einlieferung in unser Krankenhaus begeben Sie sich in Lebensgefahr.

Besonders ältere Menschen mit Vorerkrankungen sind extrem gefährdet.

Täglich sterben in Deutschland 100 Patienten

+unbekannte Dunkelziffer an MSRA-Keimen die sie bei uns gratis erworben haben

Wir können keine Garantie geben, das Sie das Krankenhaus lebend verlassen



Nach Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaus-Hygiene sterben

in Deutschland 40.000 Menschen jedes Jahr an Krankenhauskeimen ,

mehr als zehn Mal so viele Menschen wie im Straßenverkehr

und 100 Mal so viele wie an Aids

Link: Jährlich 40.000 Tote



Bitte unterschreiben sie hier :

Unsere Empfehlung:

Wenn möglich gehen Sie in ein niederländisches Krankenhaus

Nur ein Prozent der Patienten tragen dort den "Krankenhauskeim" MRSA.

In Deutschland sind es etwa elf Prozent.



Quelle:Killer-Keime geht doch

PS: Und glauben Sie keiner Statistik, die Sie nicht selbst in Auftrag gegeben haben