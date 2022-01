EntsorgungsBetrieb sammelt Weihnachtsbäume ein

Nach dem Ende der Weihnachtszeit bietet der EntsorgungsBetrieb Bergkamen die Abfuhr der Weihnachtsbäume in der Woche vom 10. bis zum 14. Januar an.



Die Abfuhr in den verschiedenen Stadtteilen erfolgt an unterschiedlichen Tagen. Hinweis: Der alte Weihnachtsbaum sollte ohne Weihnachtsdekoration bis spätestens sechs Uhr zur Abfuhr an den Straßenrand gestellt werden.

Im Einzelnen erfolgt die Weihnachtsbaumabfuhr an folgenden Tagen:

Montag, 10. Januar: Bergkamen-Mitte

Dienstag, 11. Januar: Oberaden und Heil

Mittwoch, 12. Januar: Weddinghofen

Donnerstag, 13. Januar: Overberge und Rünthe (nördlicher Kanal)

Freitag, 14. Januar: Rünthe (südlicher Kanal)