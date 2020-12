Abwechslung im Corona-Alltag bietet das Kulturreferat Bergkamen mit einer Corona-sicheren Rätseltour rund um das Thema Lichtkunst in Bergkamen.

Die Rätseltour findet komplett im Freien statt und kann ohne Voranmeldung prima realisiert werden.

„Wir dürfen nicht mit anderen Familien zusammen sein. Also muss eine Aktivität her, bei der wir genug Abstand haben, aber dennoch irgendwie zusammen unterwegs sind“, sagt Anne Mandok, die Ideengeberin zum Spiel.

In dieser Outdoor Rätseltour geht es um das Thema Lichtkunst in Bergkamen. Familien und Menschen jeden Alters können sich an dieser Aktion zu beteiligen.„Diese Spiele sind auch heute noch beliebt, wenn es darum geht, im Team aktiv zu werden und gemeinsam auf Streifzug zu gehen“, so Mandok.

Die Rätselbögen können ab sofort auf der Internetseite der Stadt Bergkamen abgerufen werden: https://www.bergkamen.de/buergerservice-buergerportal/formulare/kultur/ ->Rätseltour Bergkamen

Der Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021. Preise gibt es in Form von Wunschgutscheinen zu gewinnen. Die Auslosung der Gewinner erfolgt Anfang Februar 2021 unter allen, die die Rätseltour beenden und ihr Ergebnis übermitteln. Bis dahin kann ab sofort jeder an der Rätseltour teilnehmen. Die Gewinner werden persönlich informiert.

Die Bögen können in den Briefkasten des Kulturreferates ( Rathausplatz 4 ) eingeworfen werden oder per E-Mail an a.mandok@bergkamen.de verschickt werden.Weitere Informationen unter Tel. 02307/ 965 464 oder www.bergkamen.de.