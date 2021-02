Derzeit sind anscheinend wieder sogenannte „Kanalhaie“ in Bergkamen unterwegs. Im Ortsteil Rünthe wurden Hauseigentümer wiederholt angesprochen berichtet der SEB. Die „Kanalhaie“ klingeln an der Haustür oder melden sich telefonisch und geben sich als Vertreter oder Beauftragte des SEB aus. Sie bieten den Hauseigentümern eine günstige Zustands- und Funktionsprüfung in Form einer Kanal-TV-Untersuchung an. Mit einer Unterschrift erklären sich die Hauseigentümer oft unbewusst bereit, eventuelle Sanierungsarbeiten von dieser Firma ausführen zu lassen.



Bergkamen. Nachdem von dieser Firma die Kanal-TV-Untersuchung durchgeführt wurde, wird den Hauseigentümern klar gemacht, dass ihre Abflussleitungen undicht seien und diese unverzüglich repariert bzw. saniert werden müssen. Eine Dokumentation über diese Arbeiten bekommt der Kunde jedoch in aller Regel nicht. Somit hat er keine Möglichkeit, die angeblich notwendigen Arbeiten überprüfen zu lassen. Diese unseriösen Firmen stellen dann häufig ein völlig überteuertes Angebot für die zu sanierenden Grundleitungen aus, welches sich preislich deutlich über dem Marktpreis bewegt. Durch die im Voraus gegebene Unterschrift sind die Hauseigentümer an dieses Angebot gebunden und die „Kanalhaie“ haben letztlich ihr Ziel erreicht.

Damit das nicht passiert, sollte bitte folgendes beachtet werden:

Eine Zustands- und Funktionsprüfung kostet zwischen 300 und 1000 Euro (je nach Größe des privaten Abwassernetzes)

Von einer Sammelbeauftragung mit hohen Nachlässen sollte man absehen, da meist auch hier der nachfolgende Profit durch eine eventuelle Reparatur im Vordergrund steht.

In der Landesliste nachschauen, ob das ausführende Unternehmen/die Person auch ein zertifizierter Sachkundiger ist und dort in der Liste eingetragen ist

Vorab genau informieren über die zu erwartenden Kosten

Keinen Vertrag ohne ausführliche Prüfung unterschreiben

Bei Sanierungsarbeiten an privaten Abwasserleitungen mindestens ein weiteres Angebot einer Fachfirma einholen

Informationen gibt es beim SEB unter Tel. 02307/965-362.