Nach den Herbstferien soll an der Musikschule Bergkamen wieder ein neuer Kurs „Musikalische Früherziehung“ für Vorschulkinder starten. Das Unterrichtsangebot ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Der Unterricht umfasst unter anderem den Umgang mit der Stimme, Bewegung und Tanz sowie das Musizieren mit elementaren Instrumenten. Neben der musikalischen Entwicklung sollen die vielseitigen Erfahrungen im Unterricht zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder beitragen. Konzentration und Sozialverhalten sowie Sprachvermögen und Motorik sind Fähigkeiten, die beim Musizieren und Lernen in der Gruppe gefördert werden sollen. Der Kurs wird am Dienstag ab 14 Uhr im Familienzentrum „Vorstadtstrolche“ (Nebengebäude), Schulstraße 8, Bergkamen-Weddinghofen stattfinden und beginnt am 27. Oktober. Das Entgelt beträgt monatlich 21 Euro. Infos und Anmeldung unter Tel. 02306/307730 oder info@musikschule-bergkamen.de.