Öffnungszeiten der GWA-Betriebsstellen zwischen Weihnachten und Neujahr

Die von der GWA betriebenen Wertstoffhöfe in Bergkamen, Bönen und Holzwickede sowie der Standort Kamen-Heeren-Werve mit Inertstoffdeponie und Wertstoffhof haben am

Donnerstag, 24. Dezember (Heiligabend) und Donnerstag, 31. Dezember (Silvester) geschlossen. An den anderen Tagen gelten die normalen Öffnungszeiten.

Die weiteren Betriebsstellen in Fröndenberg-Ostbüren (mit Kompostwerk, Umladeanlage) und Wertstoffhof sowie das Wertstoffzentrum Nord in Lünen sind zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet. Teilweise gelten verkürzte Öffnungszeiten. Auch die Wertstoffaufbereitungsanlage Bönen hat verkürzte Öffnungszeiten. Die GWA weist darauf hin, dass hier andere Preise als auf den kommunalen Wertstoffhöfen gelten.

Betriebsstelle Kamen-Heeren-Werve (Inertstoffdeponie, Wertstoffhof)

Donnerstag, 24. Dezember (Heiligabend) geschlossen

Donnerstag, 31. Dezember (Silvester) geschlossen

Montag, 28. Dezember bis Mittwoch, 30. Dezember, geöffnet von 9 Uhr bis 16 Uhr (verkürzte Öffnungszeit).

Betriebsstelle Fröndenberg-Ostbüren (verkürzte Öffnungszeiten)

Donnerstag, 24. Dezember (Heiligabend), 8 bis 12 Uhr

Donnerstag, 31. Dezember (Silvester), 8 bis 12 Uhr

(übrige Werktage normal geöffnet: 8 bis 16 Uhr)

Lünen, Wertstoffzentrum Nord (verkürzte Öffnungszeiten)

Donnerstag, 24. Dezember (Heiligabend), 8 bis 12 Uhr

Montag, 28. Dezember bis Donnerstag, 31. Dezember: 8 bis 15.30 Uhr

Schadstoffannahme Schwerte bleibt von Donnerstag, 24. Dezember bis einschließlich Montag, 4. Januar 2021, geschlossen.

Informationen gibt es auch am gebührenfreien Servicetelefon unter 0800 400 1 400 und online unter www.gwa-online.de.