Gott, gib mir die Gelassenheit,

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Niebuhrs Gebet bat ursprünglich zuerst um Mut, und zwar um Dinge zu ändern,

die geändert werden müssen und nicht nur geändert werden können:

Father, give us courage to change what must be altered, serenity to accept what cannot be helped, and the insight to know the one from the other.[2]

Im Englischen gibt es auch von anderen verlängerte Versionen, z. B.:

Frei ins Deutsche übersetzt:

Einen Tag nach dem anderen zu leben,

einen Moment nach dem anderen zu genießen.

Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren,

sie anzunehmen, wie Jesus es tat:

diese sündige Welt, wie sie ist,

und nicht, wie ich sie gern hätte,

zu vertrauen, dass Du alles richtig machen wirst,

wenn ich mich Deinem Willen hingebe,

sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge

und im nächsten Leben für immer überglücklich.

Amen.

