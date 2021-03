Wenn die Kinder in der Zentrumstraße zum Spielen hinausgehen, herrscht nicht nur Freude. Grund ist der Spielplatz, der etwas in die Jahre gekommen ist. Die Hausverwaltung bedauert, dass keine schnelle Lösung möglich ist.

Ein Sandkasten, eine Schaukel und viel Grün: So sieht der Spielplatz an der Zentrumstraße in Bergkamen aus. „Wir verlangen ja nicht viel, aber er sollte zumindest in Ordnung sein“, erklärt Yvonne Gründer. „Schließlich ist er hier für uns Treffpunkt für alle. Oft ist er voll von Kindern aus allen Wohnblöcken.“ Auf dem Spielplatz gibt es nämlich einige Mängel.

Die Gefahrenstellen kann Yvonne Gründer kaum alle aufzählen. Unter anderem sind mehrere schlecht zu sehende Wurzeln zu finden, die zu einer Stolperfalle für Kinder und Erwachsene werden könnten. „Wir passen immer gut auf, dass unseren Kindern nichts passiert“, sagt die Mutter eines vierjährigen Sohnes. Rund ein Dutzend sei fast jeden Tag da.

Auch ist der Spielplatz an vielen Stellen zugewuchert. Im Gras liegen Balken herum, die ebenfalls zum Stolpern führen könnten. Bodenplatten sind sehr uneben. Auch ist die Farbe an der Schaukel schon sehr stark abgeblättert und das Gerät nicht mehr ganz in Ordnung.

Außerdem berichtet Yvonne Gründer, dass der Sand aus dem Sandkasten schon seit mehreren Jahren nicht mehr ausgetauscht worden sei. „Wir verlangen nicht viel, aber frischer Sand wäre schön“, sagt sie. Zudem stehen die Randsteine des Sandkastens teilweise ab, was auch gefährlich werden kann.

Die Verwalterfirma hat Yvonne Gründer vor knapp einem Jahr angeschrieben. „Wir wurden aber nur vertröstet“, sagt sie. „Es waren auch Gartenlandschaftsbauer da und haben sich den Spielplatz angesehen“, beschreibt sie. „Es sollte auch ein Angebot kommen, aber wir haben von der Hausverwaltung nie wieder etwas gehört.“ Sie habe auch mehrfach per Mail nachgefragt, ob am Spielplatz was gemacht werde. Eine Antwort habe sie leider nicht bekommen.

Auf Anfrage dieser Redaktion nennt die zuständige Hausverwaltung Rombeck den Lockdown als Grund für die Verzögerungen. „Vergangene Jahr eine Firma zu bekommen war so gut wie unmöglich.“ Am 16. September sei man mit dem Gartenlandschaftsbauer vor Ort gewesen. „Er hat damals schon gesagt, er sei mit Terminen zu. Er wollte uns ein Angebot machen, was wir aber bis heute nicht bekommen haben“, bedauert man.

„Wir können den Unmut der Mieter verstehen“, so die Hausverwaltung. Andererseits sei der Spielplatz auch schon mit Plastikbechern vermüllt gewesen. Da wünsche man sich mehr Sorgfalt von den Mietern. An die Plastikbecher kann sich Yvonne Gründer noch erinnern. „Das waren einmal Jugendliche, die nachts auf dem Spielplatz waren.“

Die Hausverwaltung will den Sand im Sandkasten austauschen und auch die Stolperkanten begradigen. „Auch die Wurzeln werden wir entfernen lassen. Momentan laufen wir den Handwerkern aber nur hinterher.“ Einige Firmen seien geschlossen gewesen, andere hatten keine freien Termine. „Da müssen wir auch mit Fingerspitzengefühl vorgehen, damit diese nicht weglaufen, sondern uns für einen späteren Zeitpunkt zusagen.“

Aus diesen Gründen müssten die Mieter noch etwas Geduld haben: „Es geht leider nicht von jetzt auf gleich.“ Man werde aber am Ball bleiben und hoffe, bald etwas machen zu können. „Möglichst noch vor dem Sommer, damit die Kinder den Spielplatz im Sommer wieder vernünftig nutzen können.“ Dies ist aber kein Versprechen, da die Hausverwaltung kein Einfluss auf die Auftragslage der Unternehmen hat.