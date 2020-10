An einem sonnigen Sonntag Nachmittag zog es mich zur Halde Großes Holz in Bergkamen (zweitgrößte Haldenlandschaft im Ruhrgebiet) .

Ich hatte von einem riesigen Lavendelfeld an der Westseite gehört . Aber leider kam ich etwas zu spät...die Hauptblütezeit war schon vorbei, nur weiter oben gab es noch einige Blütenfelder zur Freude der vielen Bienen 🐝🤩

Der Weg nach oben war gut begehbar und wurde von blauen Leuchttürmen markiert .

Das Gipfelplateau bietet einen traumhaften Rundum-Ausblick auf das Ruhrgebiet .

Wie weit man von dort gucken kann ! :-)

Es ist ein Muß , solange zu bleiben bis die Sonne am Horizont des Ruhrgebietes untergegangen ist !

Traumhaft schön !