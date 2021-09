Bergkamen. Die Werferoldies des Spiel- und Sportvereins (SuS) Oberaden durften sich auf den Start bei der Westfälischen Senioren-Meisterschaften in Bielefeld freuen. Insgesamt sechs Grün-Weiße SuS’ler traten nach 3G-Eingangs- und Gerätekontrolle in mehreren Disziplinen an und konnten sich nach dem Wettkampfgeschehen über insgesamt acht Westfalenmeister-Titel freuen.

Mit der Siegerurkunde wurde ein Stoffabzeichen mit dem „Westfalenpferdchen“ überreicht, aber auch für die Zweit- und Drittplatzierten SuS’ler gab es die verdienten Urkunden.

Stoffabzeichen mit dem „Westfalenpferdchen“ zur Siegerehrung. Foto: Spiel- und Sportverein Oberaden

hochgeladen von Lara Ostfeld

SuS-Neuzugang Fabian Ewens warf sich 31,35 Meter mit dem 800g-Speer zum Meistertitel.

Ilona Schaub erzielte 9,17 Meter mit der Kugel, 19,89 Meter mit dem Diskus und 33,36 Meter mit dem Hammer und belegte damit jeweils den zweiten Platz der drei Kategorien. Joachim Seiffert erzielte Platz zwei mit dem Diskus, 37,99 Meter, und wurde Westfälischer Seniorenmeister im Kugelstoßen, 13,30 Meter, Hammerwerfen, 27,42 Meter, und Speerwerfen, 41,03 Meter. Mittlerweile verbuchte er seinen 16. Westfalen-Titel.

Dreifacher Meister im Kugelstoßen, Hammer- und Speerwerfen Joachim Seiffert. Foto: Spiel- und Sportverein Oberaden

hochgeladen von Lara Ostfeld

In der Klasse M70 belegte Wilhelm Holtsträter Rang zwei indem er den ein Kilogramm-Diskus 24,68 Meter warf, sowie zwei mal Rang drei mit Speer, 30,90 Meter, und Kugel, 8,74 Meter. In der Altersklasse M80 wurde Günter Ebeling Zweiter im Hammerwurf, 21,59 Meter, und Westfalenmeister mit dem Diskus, den er 22,44 Meter weit warf.

Über die Sprintstrecken mit 100 Meter in 14,01 Sekunden, 200 Meter in 29,60 Sekunden und 400 Meter in 75,32 Sekunden wurde Dietmar Westerhellweg seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich alle drei möglichen Westfalenmeistertitel.

Dietmar Westerhellweg sicherte sich drei Meistertitel in den Sprintstrecken 100, 200 und 400 Meter. Foto: Spiel- und Sportverein Oberaden

hochgeladen von Lara Ostfeld

Mit dieser Titelsammlung kann der SuS inzwischen auf stolze 100 Senioren-Meistertitel schauen, die fast alle in den letzten 15 Jahren errungen wurden. Dazu kommen noch 41 westfälische Jugend-Titel, die in den besonders erfolgreichen Jahren 1967 bis 1972, 17 mal, 1991 bis 1996, 13 mal, und durch Julia Ritter, 11 mal, gesammelt wurden.