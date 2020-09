Für die 1. Mannschaft der Wasserfreunde TuRa Bergkamen ging es nach Dortmund zum „Internationalen Speedo Schwimm-Meeting“. Coronabedingt wurde der Wettkampf von der Halle in das Freibad Volkspark verlegt.

Bei 10 Grad Außentemperatur starteten am Vormittag die Jahrgänge 2007 bis 2010. Elias-Noel Kaminski (Jg. 2009) zeigte, dass man nicht nur bei Sonnenschein erfolgreich schwimmt: vier neue Bestzeiten, drei Goldmedaillen auf den Bruststrecken (50m, 100m und 200m) sowie zwei Bronzemedaillen auf den Freistilstrecken (50m und 100m). Auch für Yannick von der Heide (Jg. 2009) war es ein erfolgreicher Vormittag. Mit zwei persönlichen Bestzeiten sicherte er sich auf den Rückenstrecken 1x Gold (50m) und 1x Bronze (100m). Noah Mo Krause (Jg. 2008) absolvierte seine fünf Strecken (50m und 100m Freistil) sowie 50m, 100m und 200m Rücken) mit persönlichen Bestzeiten und verpasste nur knapp das Siegerpodest.

Die einzige Schwimmerin am Vormittag, Lina Antonia Gruner (Jg. 2009) konnte mit den Jungs gut mithalten. Sie startete über 50m und 200m Freistil sowie 200m Rücken und schlug im Ziel mit persönlichen Bestzeiten an. Trainerin Ann-Kathrin Teeke war von den Leistungen der Youngsters begeistert.

Am Nachmittag gingen die älteren Schwimmer der Jahrgänge 2006 und älter an den Start. Ann-Kathrin Teeke (Jg. 2000) zeigte ihr Können und holte über die 200m Rückenstrecke Bronze (offene Wertung). Marco Steube (Jg. 2003) sicherte sich eine Silbermedaille über 50m Schmetterling und zwei Top-10-Plätze über die Freistilstrecken (50m und 100m). Kevin-Noah Kaminski (Jg. 2003) erreichte über 50m Freistil das Ziel exakt mit seiner Meldezeit und erreichte die Top 5. Lisa Marie Ebel (Jg. 2006) beendete ihre Starts über 50m und 100m Schmetterling sowie 50m, 100m und 200m Freistil mit guten Bestzeiten. Auch Thalia Simon (Jg. 2006) erschwamm sich neue Bestzeiten über die Strecken 50m, 100m und 200m Freistil, 100m Brust und 50m Rücken.