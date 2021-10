Erfolgreiche SuS Läufer in Berlin und Bertlich

Nachdem im letzten Jahr alle großen und kleinen Wettkämpfe pandemiebedingt ausgefallen waren, fiel nun der Startschuss zum 47. Berlin Marathon. Unter den fast 25.000 Teilnehmern befanden sich auch Dorothee Arendsee und Gert Fischer vom SuS Oberaden.

Gert Fischer lief nach 2:49:37 ein und stellte somit die zweitbeste Marathonzeit, die jemals im SuS Oberaden gelaufen wurde, auf. Die zweite SuSlerin Dorothee Arendsee war ebenfalls mit ihrer Leistung zufrieden und finishte als 200. Frau nach 3:25:38 und blieb damit unter ihrem für diesen Lauf gesteckten Ziel. Zum Abschluss ließen die nach Berlin gereisten SuSler den Tag gemütlich ausklingen.

Während die Läufer in Berlin sich auf den letzten Kilometern befanden, startete in Bertlich pünktlich um 11.50 Uhr der Startschuss zum 10 KM Lauf. Für den SuS gingen Mouhamadou Diaby und Markus Marszalek an den Start. Mouhamadou Diaby kam erst vor kurzem als Hobbyläufer zum SuS Oberaden und startete in seinem ersten 10 KM Lauf, den er nach genau 42:00 finishte und überraschend den Altersklassensieg in der M35 erringen konnte.

Markus Marszalek war ebenfalls mit seiner Leistung zufrieden und kam als sechster der AK M50 nach 51:51 ins Ziel. Um 12 Uhr startete Jürgen Graeber auf seiner „Bertlicher Lieblingsstrecke“, den 30 KM. Er finishte als Altersklassensieger nach 2:39:44 und war mit seiner Leistung ebenfalls zufrieden. Um 13 Uhr fiel der Startschuss für den 5Km Lauf. Am Start standen Fabian Ewens mit seiner Tochter Charlotte und Yvonne Schneider mit ihrer Tochter Finnja. Für alle vier SuSler war es der erste offizielle 5Km Lauf. Charlotte finishte als erste SuSler nach 22:02 Minuten und Siegerin der W10. Zugleich stellte sie noch einen neuen Altersklassenrekord auf. Fabian kam eine Sekunde nach seiner Tochter ins Ziel, welches für ihn den 5. Platz in der M40 bedeutete. Finnja überquerte nach 23:01 die Ziellinie, welches ebenfalls den 1. Platz in der W11 bedeutete. Yvonne finishte nach 23:34 und gewann überraschend ebenfalls die W40. Am Ende des sonnigen Wettkampftages konnten die SuSler mit fünf Altersklassensiegen von sieben Starts erfolgreich zusammen mit ein paar Fans die Heimreise antreten.