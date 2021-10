Der SuS Rünthe hat mit der Aktion „Glücklich geht einfach“ / Sportartikel für Afrika den dritten Platz bei „Sterne des Sports“ in Silber gewonnen. Unter 200 Bewerbungen hatte die Jury das Engagement der heimischen Sportler ausgewählt.

Die Sportler rund um den ersten Vorsitzenden Dietmar Wurst hatten Sportkleidung und Schuhe sowie Bälle gesammelt, die beim SuS Rünthe nicht mehr gebraucht wurden. Auch viele Bürger, die nicht Mitglied des Vereins sind, beteiligten sich an der Aktion. Die Gut erhaltenen Sportausstattungen wurden nach Afrika gebracht und mit einemdortigen Partner an Bedürftige verteilt, um vor allem den Kindern den Zugang zum Sport zu erleichtern.

Die „Sterne des Sports“ sind Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb im Breitensport. Der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken zeichnen Sportvereine aus, die sich über ihr sportliches Angebot hinaus besonders gesellschaftlich engagieren.

Am Dienstagabend, 26. Oktober, wurde die Preiseverleihung in der Tulip Inn Arena in Düsseldorf durchgeführt. Sechs Projekte aus NRW waren dazu eingeladen. Unter den Top Sechs zu sein war schon Klasse, dass der SuS Rünthe es dann sogar auf das Treppchen geschafft hat, ist umso erfreulicher. Der dritte Platz ist mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro dotiert.

Die Verleihung fand in der VIP Lounge des Stadions statt, mit Ausblick auf das Spielfeld von Fortuna Düsseldorf. Dietmar Wurst, der erste Vorsitzende des Vereins, berichtet: "Es war eine tolle Atmosphäre und die Preisverleihung wurde von dem, aus der ARD bekannten, Sportjournalisten, Peter Großmann kurzweilig und witzig moderiert. Neben Stefan Klett, Andrea Milz und Dirk Cormann, die eher den offiziellen Teil bildeten, plauderte die frischgebackene Olympiasiegerin Mieke Kröger locker und sehr unterhaltsam von dem Gewinn der Goldmedaille in Tokio. 2021 wurde Mieke Kröger für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio nominiert, wo sie in der Mannschaftsverfolgung mit Klein, Brennauer und Brauße Olympiasiegerin wurde. Während des olympischen Wettbewerbs stellte der deutsche Frauen-Vierer drei Mal hintereinander einen neuen Weltrekord. Weiterhin ist sie mehrfache Weltmeisterin in der Verfolgung."

Der Vorsitzende des Kreissportbundes Unna, Klaus Stindt, war ebenfalls angereist um dem SuS Rünthe zu gratulieren.

Der Sieger der Sterne des Sports in NRW war As-Ka-Do e.V. Sport & Bildung aus Hückelhoven. "Man muss gestehen, ein würdiger Sieger! Er nimmt nun an der Preisverleihung in Berlin teil. Wir vom SuS Rünthe drücken die Daumen und hoffen, das Gold nach NRW geht", erklärt Dietmar Wurst sportlich.

Er lobt die Rünther: "Unser Projekt ist nur so erfolgreich geworden, weil sich (gefühlt) unendlich viele daran beteiligt haben und uns ihre Sachen gebracht und geschickt haben! Ohne die herausragende Resonanz und Unterstützung, hätten wir es niemals aufs Treppchen beim „Sportoskar“ für Vereine gebracht! Als kleiner Dorfverein dies zu schaffen, macht uns als SuS Rünthe schon stolz! Dies ist eine tolle Auszeichnung für die tolle (ehrenamtliche)Arbeit die bei uns von den Trainern, Helfern und Vorständen geleistet wird. Die Begeisterung und Stimmung im Verein ist aktuell sowieso schon KLASSE, was sich sicherlich auch in dem riesigen Mitgliederzuwachs widerspiegelt. Trotz Corona haben wir in den letzten 2,5 Jahren circa 40 Prozent Mitglieder dazugewinnen können!"