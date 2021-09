SuS-Werferoldies in Oelde und Soest aktiv

Mit viel Einsatz zum bevorstehenden Saisonende starteten die Werferoldies des SuS Oberaden parallel bei zwei Werfertagen.

Besonders im ostwestfälischen Oelde stellten die Oberadener die zahlenmäßig größte auswärtige Mannschaft mit sieben Grün-Weißen. So war sportlicher Erfolg vorauszusehen, der mit sieben AK-Siegen und sechs Jahres-Bestleistungen (JBL) entsprechend deutlich ausfiel.

In der M80 blieben Günter Ebeling (Diskus/23,35m; Speer/16,81m, Kugel/7,69m/JBL) und Henry Herbst (Dis/17,94m/JBL Spe/17,14m/pB, Kug/7,04m) unter sich. Auch in der M60 stellten sich Joachim Seiffert (Dis/40,25m/JBL, Spe/44,45m, Kug/12,10m), Dietmar Westerhellweg (Dis/32,55m, Spe/31,55m/JBL, Kug/10,43m) und Manfred Meier (Dis/29,64m, Spe/29,03m, Kug/10,29m) nur wenige Kontrahenten außer beim Speerwurf entgegen und so blieben die SuS’ler mit Diskus und Kugel siegreich. In der W65 gewann Verena Wiedeking das Speerwerfen mit 13,78m und verfehlte ihre JBL nur knapp. Besser machte es die erst am Nachmittag startende Ilona Schaub (W50), die erfreulicherweise mit 34,05m eine neue Jahresbestweite mit dem 3kg-Hammer erreichte.

Am Vormittag war sie bereits beim parallel zu Oelde stattfindenden Werfertag in Soest am Start, wo sie die Hammerwurfweite (32,66m) wohl nicht zufrieden stellte. Für Eduard Meier dagegen gab es die nach intensivem Training erhofften persönlichen Bestweiten mit dem 600g-Speer (21,26m) und dem 1kg-Diskus (24,05m).