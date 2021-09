Bergkamen. In diesem Jahr führten die weiterführenden Schulen erstmalig einen Schwimmtag für die neuen Fünfer im Hallenbad durch.

Die Sportlehrer der Realschule Oberaden, der Willy-Brandt-Gesamtschule, der Freiherr-vom-Stein Realschule und des Gymnasiums konnten sich ein Bild darüber machen, wie es mit der Schwimmfähigkeit ihrer Schützlinge aussieht. Die teilnehmenden Schüler mussten dabei verschiedene Bestandteile des „Seepferdchen“ absolvieren und konnten sich mit „Bronze“ beschäftigen.

Den Schülern war anzumerken, dass im vergangenen Schuljahr kein bis wenig Kontakt zur Schwimmerei stattgefunden hat, denn auch für die Grundschulen war der Unterricht im Hallenbad nicht möglich.

Die Aktion wurde von den Sportlehrern positiv bewertet und die Erkenntnisse fließen in den Unterricht ein. Von der Stadtsportgemeinschaft kamen Schwimmausweise hinzu, in die das jeweils abgelegte Schwimmabzeichen eingetragen werden kann.

Die Sparkasse Bergkamen-Bönen hat die Verbesserung der Schwimmfähigkeit an den Schulen unterstützt und spendiert für einen Schüler pro Schule die Teilnahme an einem Schwimmkurs. Die Auslosung der Gewinner erfolgt an der Schule.