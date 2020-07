Mit einer neuen Idee belebten die Werferoldies des SuS Oberaden in der Corona-Pandemie-Phase ihr Trainingsleben. Deshalb wurde kürzlich eine doppelte Trainingseinheit unter Beachtung der von Verein und Stadt erhobenen Auflagen veranstaltet, an der mit zwölf Aktiven fast die komplette Werfer-Gruppe teilnahm.

Zwar sind inzwischen wieder kleinere Wettkämpfe unter Auflagen erlaubt, aber nur wenige Vereine in Westfalen wagen sich an eine solche Ausrichtung, sodass die SuSler erst ab Mitte August zu auswärtigen Wettkämpfen antreten können.

So waren Freude und Bereitschaft groß, am von SuS-Übungsleiter Jochen Seiffert erarbeiteten vielseitigen Angebot mitzumachen. Nach einer abwechslungsreichen Aufwärmphase ging es zunächst darum, technische Fertigkeiten mit leichtathletischen Stoß- und Wurfgeräten Kugel, Diskus und Speer zu verbessern. Besonderer Einsatz war immer dann gefragt, wenn erzielte Weiten untereinander und auch gegenüber Vorjahresergebnissen verglichen wurden.

Nach einem von SSW-Betreuer Ebeling vorbereiteten Mittagsschmaus in aufgelockerter Runde standen weitere Übungseinheiten besonders mit den Langwurfgeräten Diskus, Speer und Schleuderball auf dem Programm. Gymnastik zum Abschluss beendete eine ca. vierstündige Trainingseinheit mit großem Wohlwollen aller Teilnehmer. Die Werferoldies waren zufrieden und warten nun auf die Starts bei anstehenden Wettkämpfen, die die SuSler nach Dülmen, Lingen/Ems, Soest, Oelde und Lippstadt führen wird.