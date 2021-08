Voll war es am Wochenende auf dem Sportplatz des VFK Weddinghofen am Häupenweg. Doch waren es keine Kicker wie sonst, sondern Hundesportler der SV-Landesgruppe Westfalen

Ziel der 31 Teams war die "Fahrkarte" nach Meppen, wo die diesjährige Bundesiegerprüfung stattfindet. Wer sich dort qualifiziert, dem steht sogar der Weg zur Weltmeisterschaft in Spanien offen. "Doch bis dorthin ist es ein weiter Weg" , wie Leistungsrichter Udo Wolters erklärt. Schon allein an dieser Qualifikation teilzunehmen, bedeutete für die Hundesportler viel Arbeit und Training im Vorfeld. Am Samstag und Sonntag mussten die Hundeführer mit ihren Tieren, alles reinrassige Deutsche Schäferhunde übrigens, ihr Können in der Fährtenarbeit, in der Unterordnung und im Schutzdienst unter Beweis stellen. Viele Mühen hatten aber auch die Ausrichter, die SV-Ortsgruppe Weddinghofen, die ihren Trainingsplatz an der Erich-Ollenhauer-Straße hat. Von der Zahl der Mitglieder her ist dieser Verein eher klein, war daher auf viele freiwillige Helfer aus den Nachbarvereinen oder Freunde angewiesen. Unterstützung kam auch von den Landwirten und Jagdpächtern aus Bergkamen-Heil, die ihre Flächen für die Fährtenarbeit zur Verfügung stellten.

Agility ist nicht allein für Border Collies und Australien Shepherds

Parallel zu dieser Ausscheidungsprüfung fand der Westfalen-Cup im Agility statt. Die Vorläufe zunächst auf dem Übungsplatz des Ausrichters an der Erich-Ollenhauer-Straße statt. Der Endlauf am Schluss auch im Stadion.



Mutter und Tochter teilten sich die beiden ersten Plätze der Landesausscheidungsprüfung

Wenn man aufmerksam den Wettkampf verfolgte, gab es am Ende eigentlich keine Überraschung, wer auf dem Siegerpodest stand. Den ersten Platz belegte die noch relativ junge Hundeführerin Kia Albers aus Neuenkirchen mit ihrer Hündin "Ultra vom bösen Bruderblick" . Das Team erreichte 295 von 300 möglichen Punkten und damit die Note "vorzüglich. Der zweite Platz blieb in der Familie. Ihre Mutter Agnes Albers bekam für ihre Leistung ebenfalls die Note "vorzüglich" und erreichte mit "Tawa vom bösen Bruderblick" 291 Punkte. Auf dem Platz 3 folgte nicht unerwartet die Siegerin der letzten SV-FCI Bundesqualifikation, Agnes Brockhues mit "Ouzo vom Heidhof" mit 289 Punkten, was ebenfalls mit "vorzüglich" bewertet wurde.

Die neun besten Teams dieses Turniers heißt es nun: Auf nach Meppen zur Bundesiegerprüfung!