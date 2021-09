Der Amateurfunk ist ein äußerst vielseitiges Hobby. Für die einen steht die völkerverbindende Kommunikation über Funk im Vordergrund, die anderen interessieren sich mehr für den Selbstbau technischer Geräte oder sind fasziniert von wissenschaftlichen Experimenten. Aber der Amateurfunk bietet auch die Möglichkeit, das funktechnische Know How, die Gerätschaften und Antennen im internationalen Wettbewerb mit anderen zu messen. Hierzu finden weltweite Conteste (Wettbewerbe), über das Jahr verteilt, statt. Wichtig sind hierbei Betriebstechnik, Geschwindigkeit, Präzision, geistige Fitness und ein hervorragendes Verständnis für die Ausbreitung der Funkwellen.

Jedes Jahr findet im DARC die sogenannte Clubmeisterschaft statt. Ein bundesweiter Wettstreit zwischen den über 1.000 lokal organisierten Ortsverbänden (OV). An diesem nimmt auch der OV Bergkamen regelmäßig teil und deren 16 Mitglieder waren in 2020, trotz Coronabeschränkungen, besonders aktiv, denn Funkamateure können ihr Hobby auch von zu Hause ausüben – sie sind nie isoliert, sondern immer weltweit verbunden!

In ihrem Distrikt Westfalen-Süd (von Bochum bis Lippstadt und von Hamm bis Siegen) standen die Bergkamener Funkamateure 2020 im Wettbewerb mit 48 weiteren Ortsverbänden mit über 1300 Mitgliedern. Letztlich gewannen die Bergkamener in einer gemeinsamen Kraftanstrengung den Titel „aktivster Ortsverband im Distrikt Westfalen-Süd“. Der Distriktvorsitzende Peter Loose, DL1DAM ehrte am Samstag das Team mit einer Plakette. Auf ihrer Funkerwiese in Overberge trafen sich die Funkamateure. Peter ehrte mit den Worten: „es freut mich besonders diese Ehrung vorzunehmen, denn diese belegt, dass auch in kleinen Ortsverbänden das Know How, die richtigen Geräte und Antennen und vor allen Dingen, ein Teamgeist vorhanden sind, außerordentliche Aktivitäten, auch in schweren Zeiten, zu leisten“. Der Ortsverbandsvorsitzende Achim Wortmann, DL1DAW nahm die Plakette freudig entgegen und bedankte sich bei Peter und bei seinem Team mit den Worten: „Wir haben in einer für uns allen schweren Zeit im Team bewiesen, dass wir uns über Funk vernetzen können, um im Jahr 2020 in mehreren Wettbewerben erfolgreich teilzunehmen. Hierbei haben wir uns gegenseitig beim Antennen- und Stationsaufbau unterstützt und weltweite Funkverbindungen hergestellt. Heute werden wir für unsere Aktivitäten belohnt. Dafür bedanke ich mich bei meinen Funkfreunden. Ich bin stolz auf euch!“

Anschließend widmeten sich die Funkamateure dem Antennenbau und der Herstellung von weltweiten Funkverbindungen auf der Kurzwelle, denn es war ein sogenannter „Fieldday-Wettbewerb“ ausgeschrieben. Bei dem geht es darum, unabhängig vom Stromnetz und festen Funkanlagen, um die ganze Welt zu funken. Mit der Teilnahme demonstrierten die Bergkamener Funkamateure, dass sie meist noch dann mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen können, wenn die Stromversorgung sowie Telefon- und Handynetze nicht mehr funktionieren. „Es ist ein technisch anspruchsvolles Hobby, welches mir und unzählig anderen Funkamateuren den Einstig in einen technischen Beruf erleichterte. Auch dies kann heute noch eine Motivation für junge Menschen sein, sich für dieses Hobby zu interessieren“, führt Achim, DL1DAW aus.

„Bei Funkwettbewerben geht es aber nicht ausschließlich nur darum, technisches Wissen anzueignen und Funkbetrieb zu trainieren, sondern auch um den Spaß unter Gleichgesinnten!“ ergänzte der „Old Man“ Herbert, DF7DJ und lud zum Barbecue ein.

Wenn Sie die einzigartige Technikatmosphäre beim weltumspannenden Hobby Amateurfunk erleben möchten, bietet der Ortsverband Bergkamen hier weitere Infos an:

www.darc.de/der-club/distrikte/o/ortsverbaende/47/