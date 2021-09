Mit 12000 Bürgern ist Oberaden der zweitgrößte Ortsteil Bergkamens und es werden tendenziell mehr. „Die Wasserstadt wertet Oberaden kräftig auf“, ist Ortsvorsteher Michael Jürgens überzeugt. Schon die Umgestaltungen zur IGA 2027 sollen mehr Touristen in den vom Bergbau geprägten Ortsteil locken.

Wenn sich nur der Verkehr nicht als Problem darstellen würde. „In fast allen Siedlungsbereichen ist es zu eng“, bemängelt Jürgens. Und hofft, dass sich in der Wohnbebauung der Wasserstadt die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Insgesamt rechnet Michael Jürgens, der 28 Jahre unter Tage arbeitete und erst im Juli in den Ruhestand wechselte, mit einem positiven Zuwanderungssaldo.

Drei Fragen an … Michael Jürgens

Herr Jürgens, welche Ziele haben Sie sich als Ortsvorsteher für Oberaden gesetzt?

Seit elf jahren bin ich Ortsvorsteher und möchte die Wünsche der Bürger auch künftig aufnehmen und an die Verwaltung weitergeben. Auf dem Herzen liegt mir und vielen Bürgern die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Da wirkt aber die mobile Einsatztruppe sehr gut. Binnen zwei Tagen ist Unrat beseitigt.

Welche Themen bewegen die Bürger in Oberaden am meisten?

Die unzureichende Parkplatzsituation an der Vogtwiese und Tiberiusstraße etwa. Die Haushalte haben mehrere Fahrzeuge und jeder ist bequem und möchte vor der Haustür parken. Und der Schwerlastverkehr durch den Ortsteil. Das wird mit der Umgehungsstraße hoffentlich besser. Das Radkonzept muss umgesetzt werden

Wie wird Oberaden fit für die Zukunft?

Mit den Maßnahmen der IGA 2027 und Marina Rünthe sowie mit der Wassesrtadt, die in drei bis vier Jahren gebaut wird, werden wir noch reizvoller für das Umland. Die Kooperation mit Lünen und Bergkamen, auch mit Blick auf die Radwegverbindung, läuft sehr gut. Wir werten Bergkamen

auf. Weiße Flecken in der Versorgung mit Internet-Breitband sollen in zwei Jahren weg sein. Das hätten wir gerne schneller gehabt, Nachteil waren die europaweiten Ausschreibungen.

Info:

Ortsvorsteher Michael Jürgens bietet derzeit Gespräche nach Vereinbarung unter Tel. 02306 82971 an.