Bergkamen. Im Kirchenjahr feiert die katholische Kirche am 2. Februar das Hochfest der „Darstellung des Herrn im Tempel“, genannt „Mariä Lichtmess“, und am 3. Februar den Gedenktag des Bischofs und Märtyrers Blasius. In diesem Jahr gibt es den Segen allerdings in anderer Form.

Am Sonntag, 7. Februar, findet von 10 bis 11.30 Uhr vor der St. Barbara Kirche in Bergkamen–Oberaden der Blasiussegen für PKW-Fahrer „To Go“ – „Zum Mitnehmen“ statt. „In der Zeit eines verschärften Corona Lockdowns feiern wir in Bergkamen Sonntagsmessen, die digital übertragen werden. Deswegen wird auch der Blasiussegen in diesem Jahr nach der digitalen Messe erteilt", erklärt Pastor Zimmert von der katholischen Kirche in Bergkamen. "Das reichte uns aber nicht. Unsere Frage war, wie die Gläubigen in unserer Stadt spüren können, dass Kirche für sie da sein möchte und in dieser Pandemie entlastend wirken möchte. So kamen wir auf die Idee, den Blasiussegen in einer Art „Drive – Inn“ Kirche zu verteilen.“

Am 7. Februar können sich Interessierte in ihre PKW setzen und zwischen 10 und 11.30 Uhr zur St. Barbara Kirche in Oberaden fahren. Auf dem Platz vor der Kirche stehen an einer ersten Station Priester mit Mundschutz, die den Insassen des PKW den Blasiussegen mit Abstand und kontaktlos spenden. Die PKW-Insassen steigen dabei nicht aus den Fahrzeugen aus, können aber die Seitenscheibe herunterlassen. An einer weiteren Station erhalten die Gläubigen noch ein kleines „Giveaway“. Was das ist, soll eine Überraschung bleiben,“ schmunzelt Pastor Zimmert.