Die Evangelische Martin-Luther-Kirchengemeinde Bergkamen sammelt noch bis Samstag, 29. Mai, Kleidung für Bethel.

Gesammelt werden gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten - jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln). Kleiderbeutel können bei den Küsterinnen oder im Gemeindebüro abgeholt werden.

Abgabestellen

In Rünthe steht der Anhänger von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz vom Haus der Mitte, Kanalstraße 7 und in Oberaden auf dem Parkplatz hinter der Martin-Luther-Kirche, Preinstraße 38. Es wird darum gebeten, die Kleiderspenden gut verpackt in dem vor Ort stehenden Container beziehungsweise Anhänger zu legen.