Bergkamen. Mit einer selbsterarbeiteten „Rallye durch Bergkamen“ hofft das AWO Familienzentrum Springmäuse, seinen Familien etwas Unterhaltung und Bewegung in den Corona-Alltag zu bringen.

Ein Fragenkatalog sowie Fotos zum Suchen und Wiedererkennen schaffen Anreize für die Familien, ihre Wohnung zu verlassen und ihre Stadt genauer unter die Lupe zu nehmen.

Dabei entscheiden die Familien selbst, wann sie mit der Rallye durch Bergkamen starten, ob an einem Stück oder in Teilstücken. Die Teilnahme ist zeitlich nicht begrenzt.

Am Ende der Rallye können sich alle kleinen und großen Entdecker und Entdeckerinnen eine Urkunde zum „Experten für Bergkamen“ abholen. Weitere Infos unter www.awo-rle.de