Die Kinder der Villa Kunterbunt in Bergkamen dürfen sich freuen: Das Kaufland in Bergkamen-Rünthe hat in diesem Jahr die Wunschbaumaktion gestartet.

Bedürftige Kinder durften sich aus einem Wunsch-Katalog ein Spielzeug aussuchen. Die Firma Kaufland hat die Wünsche auf Wunschkugeln geschrieben und an den Wunschbaum gehängt. Die Kunden konnten sich dann einen Wunsch aussuchen, den sie erfüllen wollten.

Viele Päckchen erreichten nun vor Weihnachten die Villa Kunterbunt. Aufgrund der aktuellen Situation besuchen zurzeit nur wenige Kinder das Familienzentrum. Auf der Gruppeninternen kleinen Weihnachtsfeier durften die Kinder, die gerade vor Ort sind bereits ihre Geschenke auspacken und freuten sich riesig. Die anderen Päckchen werden von den Mitarbeitern der Villa Kunterbunt noch vor Weihnachten zu den Kindern gebracht.