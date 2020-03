Etwas Großes schickt die Bergkamener Firma Müller&Stock auf Reisen.

Ein 16 Meter langer und 2 Tonnen schwerer Säuretank wurde am Freitag von der Firma Müller&Stock von Bergkamen nach Kamen auf die Reise geschickt.

Die Firma, die auch schwierige Projekte realisiert, hat den doppelwandigen Spezialtank, der später einmal bis zu 10.000 Liter heiße 20 % Salzsäure beinhaltet, aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.

Am Freitagmorgen wurde der 16x1x1 Meter große Tank mittels eines Spezialtransporters für Überlängen vom Firmensitz in Bergkamen Rünthe zum Kunden in Kamen transportiert.