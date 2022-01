In kurzer Folge ereigneten sich auf der Wittener Straße im Bochumer Stadtzentrum zwei Unfälle. Zwei Menschen wurden dabei schwer, ein weiterer leicht verletzt.

Zum ersten Unfall am Dienstag, 4. Januar, kam es gegen 16.40 Uhr. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Bochum war zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur der Wittener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Lohring wechselte dann ein 47-jähriger Autofahrer aus Bochum von der rechten auf die linke Spur. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 33-Jährige wurde schwerverletzt in seinem Auto eingeklemmt. Die Bochumer Feuerwehr befreite ihn wenig später aus seinem Fahrzeug. Die 33-jährige Beifahrerin des zweiten Unfallbeteiligten zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagenbesatzungen brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden beträgt insgesamt 11.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich voll. Im Rückstau kam es dann gegen 18.25 Uhr zum zweiten Unfall: Vor der Absperrung auf der Wittener Straße, Ecke Ferdinandstraße wendete ein 55-jähriger Autofahrer aus Bochum, der stadtauswärts unterwegs war - dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Bochumerin, die gerade zu Fuß die Straße überquerte.

Die Bochumerin wurde schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.

Die Polizei sperrte auch diesen Bereich und gab ihn nach der Unfallaufnahme gegen 19.40 Uhr wieder frei.