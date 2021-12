Geschichten, die uns zum Lachen gebracht haben, die uns berührt, geärgert oder auch traurig gemacht haben. Geschichten, wie man sich sie nicht ausdenken kann, unvorstellbar, skurril und kunterbunt. Geschichten, die das Leben schreibt.

Wir von der Pressestelle Bochum haben die letzten zwölf Monate noch einmal Revue passieren lassen und uns fünf Highlights aus unseren drei Städten #Bochum, #Herne und #Witten herausgesucht, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind.

▶ Reisen wir zurück zum 21. Januar 2021. An diesem Tag berichteten wir über "Bochums bislang teuersten Parkverstoß!"🅿 Ein Lkw-Fahrer parkte mit seinem Gespann auf einem beschilderten Radweg und geriet somit in eine polizeiliche Kontrolle. Das Ergebnis: ein Bußgeld in Höhe von 14.200 Euro. Mehr dazu unter diesem Link:

▶ Wir bleiben in Bochum, wo ein frecher Fuchs 🦊am 22. Juni 2021 für Aufregung in einer Firmenhalle an der Blumenfeldstraße sorgte. Der kleine Kerl hatte sich dort verlaufen und die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Zum Glück kamen besonders mutige und zugleich tierliebe Polizeibeamte und konnten den Fuchs bändigen.

▶ Einige Wochen später kam es in Herne zu einem weiteren tierischen Einsatz. 🐢 In den späten Abendstunden des 7. August 2021 musste eine Schildkröte aus dem Verkehr gezogen und in polizeiliches Gewahrsam genommen werden, weil sie auf der Mont-Cenis-Straße "viiiiel" zu langsam unterwegs gewesen ist. Können Sie sich erinnern? Falls nicht, bringt Sie der nachfolgende Link zurück ins Einsatzgeschehen:

▶ Aber nicht nur unser wohl langsamster Verkehrsteilnehmer des Jahres erregte am 7. August 2021 Aufmerksamkeit. In Witten tankte ein Autofahrer sein Fahrzeug nicht mit Diesel, sondern mit Superkraftstoff. ⛽Das kann ja mal passieren. Anschließend schob er sein Auto jedoch zum Staubsaugerautomaten...

▶ Unser diesjähriger Jahresrückblick endet am 16. November 2021 in Bochum-Hamme mit der Frage eines 17-jährigen Bochumers: "Entschuldigung, kiffen Sie zufällig?". Dass er diese Frage zufällig an zwei Zivilbeamte der Polizei 🚔gerichtet hatte, wusste er zu diesem Zeitpunkt wohl nicht...

Wir hoffen, dass Ihnen unser kleiner Jahresrückblick gefällt und sind uns sicher, dass uns auch das kommende Jahr 2022 mit einer bunten Vielfalt an Geschichten auf Trab halten wird, die wir natürlich mit Ihnen teilen werden.