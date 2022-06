Entführung in Bochum ?

Ein Mann rief den Notruf um 3:50 Uhr.

Ein Entführungsfall...

In Bochum könnte es einen Entführungsfall geben denn dieser Augenzeuge berichtet das zwei bewaffnete Unbekannte eine Frau in einen weißen Lieferwagen gedrängt haben.

Geschehen an der Haltestelle Bergstraße 68 nähe Kunstmuseum.

Bisher ist es unklar ob es sich um eine Freiheitsberaubung handelt.

Die Frau soll etwa 30 Jahre alt sein, schlank und schulterlangen blonden Haaren und trug schwarze Kleidung.

Die Täter sollen schwarze Gesichtsmasken getragen haben. Der weiße Kastenwagen ohne Kennzeichen soll ein defektes rechtes Rücklicht haben.

Polizei fahndet mit Hubschraubern.

Der Polizeihubschrauber ,,Hummel" suchte den Lieferwagen, vergeblich.

Da noch keine Frau als vermisst gemeldet wurde, hoffen die Ermittler auf Hinweise.

Wer kann bei der Aufklärung helfen?



Hinweise:

Tel.0234/9094105 oder - 4441