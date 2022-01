Donnerstag 13. Januar 2022

Nach der Aufforderung, die Stadtverwaltung in Dormagen bei Köln wegen eines fehlenden 3G-Nachweises zu verlassen, hat ein 28-jähriger Mann drei Mitarbeiterinnen und sich selbst mit Benzin bespritzt. Der 28-Jährige Asylbewerber soll einen Liter Benzin im Büro verteilt haben. Drohend hielt er ein Feuerzeug in Richtung der drei Frauen. Weitere Angestellte überwältigten den Mann und hielten ihn bis zu Eintreffen der Polizei fest. Das Anliegen des jungen Mann war vermutlich ein Einzelzimmer zu erhalten. Nun wurde ihm wegen des Verdachts auf Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen und anschließend von der Polizei in eine Psychiatrie gebracht.

Quelle:dpa