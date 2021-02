Bevorzugt Senioren :

Betrüger geben sich derzeit in Essen als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. In Rüttenscheid waren sie erfolgreich.

Die Polizei meldet aktuell mehrere Fälle von Betrügern, die sich an Haustüren als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben. In einem Fall in Rüttenscheid mit Erfolg , zwei weitere Versuche scheiterten. Am Mittwoch standen Unbekannte vor der Wohnungstür einer 87-Jährigen um ihr mitzuteilen das es im Haus einen positiven Corona-Fall gebe. Hier konnten die Täter sich Zugang zur Wohnung schaffen und stahlen einige Hundert Euro. Die Täter: Mann und Frau ,der Mann 1,60 bis 1,70 groß, etwa 30-35 Jahre alt, schwarzer Mantel eine Kappe als Kopfbedeckung. Die Frau 45 biss 55 Jahre alt,160 bis 1,70 groß, schlank ,Haarfarbe dunkelblond ,Haare Schulterlang. Sie trug einen braunen Mantel. Ein solcher Trick wird auch aus Frohnhausen gemeldet. Hier reagierte die resolute Seniorin (82) mit Türverweis und anlegen einer Sicherheitskette ihrer Wohnungstür. Ganz in der Nähe erhielt ein älterer Herr (81) Besuch dieser ungebetenen Gäste. Keine Beute für die Diebe -obwohl die Täter bis in die Wohnung gelangten.

Also Vorsicht Corona - Betrüger unterwegs.

Hinweise in allen Fällen an :

0201 8290