Vorsicht Falle:

Skrupellos wird die Unsicherheit der Menschen von Straftätern ausgenutzt.

Die neue Betrugsmasche:

Vermeintliche Corona-Impfungen als Hausbesuch.

Bundesweit haben Täter per Telefon Termine angeboten, bei denen der Impfstoff nach vereinbarten Termin daheim verabreicht wird. Statt mit dem begehrten Impfstoff kommen die Betrüger mit unwirksamen Placebo oder man erscheint mit mehreren Personen in den Wohnungen um diese auszurauben. In Siegen-Wittgenstein reagierten die Angerufenen besonnen und informierten die Polizei.

Die Behörden weisen ausdrücklich darauf hin:

Weder gäbe es Corona Tests an der Haustür noch sei der Impfstoff auf den freien Markt erhältlich.

Quelle: Funke Medien