Bochum Innenstadt (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in einer Wohnung im 6 Obergeschoss eines Studentenwohnheims beinahe zu einem Wohnungsbrand.

Um 15:03 Uhr ging ein Anruf in der Leitstelle der Feuerwehr ein, der den vermeintlichen Brand im Studentenwohnheim, in der Innenstadt an der Westhoffstraße, meldete.

Foto: Feuerwehr Bochum

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Umgehend wurden von allen drei Feuer- und Rettungswachen sowie von der Löscheinheit Bochum Mitte Kräfte alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen deutete zunächst von außen nichts auf ein Brandereignis. Erst durch die Erkundung innerhalb des Gebäudes konnte ein deutlicher Brandgeruch im Treppenraum wahrgenommen werden. Die betroffene Wohnung befand sich im 6 Obergeschoss. Sofort wurden zwei Angriffstrupps unter Atemschutz und mit Strahlrohren, zur Menschenrettung und Brandbekämpfung, eingesetzt. Parallel wurde das gesamte Gebäude durch weitere Einsatzkräfte kontrolliert und evakuiert. Bewohner der betroffenen Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung.

Ursache des Brandgeruches war angebranntes Essen auf dem Herd, welches durch die eingesetzten Trupps schnell gelöscht werden konnte. Somit wurde eine Brandausbreitung verhindert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde die betroffene Wohnung und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit. Anschließend konnten alle Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach ca. einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Bochum Mitte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde.

Feuerwehr Bochum