Am gestrigen Nachmittag, 1. Dezember gegen 14.25 Uhr, kam es in Bochum-Hofstede zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt worden sind.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 31-jähriger Herner mit seinem Auto die Riemker Straße in Richtung Dorstener Straße. In Höhe einer Kurve verlor der Mann aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach links ab und kollidierte mit einem Linienbus, der an einer dortigen Bushaltestelle hielt.



Durch den Zusammenstoß wurden drei im Linienbaus befindliche Fahrgäste aus Bochum (59/w., 65/w., 66/w.) sowie der Busfahrer (41) verletzt. Die 59-Jährige verblieb stationär im Krankenhaus.

Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Pressestelle : Polizei Bochum