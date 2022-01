Schwerer Alleinunfall kurz nach dem Jahreswechsel: Ein 23-jähriger Autofahrer aus Bochum verlor am Neujahrsmorgen, 1. Januar, in Bochum die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich.

Gegen 0.30 Uhr war der Autofahrer auf der Natorpstraße in Richtung Am Kuhlenkamp unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und rammte ein geparktes Fahrzeug. Laut Zeugenaussagen kollidierte das Auto des Bochumers daraufhin mit einem weiteren geparkten Wagen, überschlug sich und rutschte gegen ein drittes Auto.

Bei dem Unfall zog sich der Autofahrer schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer ab. Es wurden zwei Blutproben ( Test auf Alkohol / Drogen ) entnommen.

Zur Klärung des Sachverhalts stellte die Polizei das Auto und den Führerschein des 23-Jährigen sicher.

Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro entstanden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.