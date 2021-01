Drei mutmaßliche Mitglieder einer international organisierten Betrügerbande stehen seit gestern in Bochum vor Gericht. Sie sollen vor allem ältere Menschen deutschlandweit mit dem so genannten Polizistentrick getäuscht haben. Ausgangspunkt waren Call-Center in der Türkei. Die angeblichen Polizisten riefen von dort aus an. Sie redeten den Leuten ein, ihr Geld sei auf der Bank nicht mehr sicher. Ein so genannter Abholer erledigte dann den Rest. Der Hauptangeklagte soll insgesamt für einen Schaden von drei Millionen Euro verantwortlich sein. Neben ihm stehen jetzt noch ein mutmaßlicher Abholer und ein mutmaßlicher Logistiker vor Gericht.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt.

Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.



Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Quelle: Auszugsweise Radio Bochum