Ein Bochumer (29) Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 8. November, in Bochum verletzt worden. Der Mann war alkoholisiert.



Der 29-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Laerfeldstraße stadtauswärts unterwegs und bog nach aktuellem Kenntnisstand mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in den Werner Hellweg ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte über den mittig liegenden Grünstreifen. Das Auto kam auf dem dortigen Parkstreifen zum Stehen.

Der Bochumer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sowie die Autoschlüssel des Bochumers sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

Pressestelle : Polizei Bochum