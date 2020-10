Zeugen nach Raub auf Spielhalle gesucht



Nach einem Raub auf eine Bochumer Spielhalle am Samstag, 17. Oktober, sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 00.45 Uhr betraten zwei unbekannte Männer eine Spielhalle an der Hattinger Straße 70 und forderten von einer Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten beide Männer über die Hattinger Straße stadtauswärts in Richtung Bergmansheil.

Beide Männer waren ca. 175 bis 180 cm groß und schlank. Sie waren komplett schwarz gekleidet und haben eine rot-schwarz-weiße Plastiktüte dabei. Einer trug weiße Turnschuhe.

Das Bochumer Regionalkommissariat ( KK32 ) sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich: Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Freitag, 16. Oktober, in Bochum ist eine 53-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.



Nach aktuellem Kenntnisstand wollte ein 64-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 11.30 Uhr von der Laerfeldstraße nach rechts auf den Werner Hellweg in Richtung Bochum-Werne abbiegen.

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin (53) aus Bochum, die den Werner Hellweg auf dem Radweg befuhr.

Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Radfahrerin gerät in Straßenbahnschienen und stürzt



In Straßenbahnschienen geraten und gestürzt - eine 56-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Unfall in der Bochumer Innenstadt schwere Verletzungen zugezogen.

Gegen 14.50 Uhr fuhr die Bochumerin mit ihrem Rad auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Bongardstraße. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte die Frau auf Höhe der Hausnummer 18 die Straßenbahnschienen passieren und blieb mit Vorderrad hängen. Bei dem Sturz wurde sie schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Pressestelle: Polizei Bochum