Vater und Sohn stürzen mit Pedelec

Fahrradunfall in Linden: Bei einem Sturz mit einem Pedelec am Freitagabend, 6. November, wurden ein Vater (40) und sein Sohn (10) verletzt.



Gegen 17.30 Uhr waren die beiden Bochumer auf der Straße Im Ostholz unterwegs - der Vater auf dem Sattel, sein Sohn auf der Stange. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der Sohn in Höhe der Hausnummer 53 mit seinem Fuß in die Speichen, woraufhin die beiden zu Fall kamen.

Während der Vater leicht verletzt per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb sein Filius, ebenfalls mit leichten Verletzungen, in der Obhut seiner Mutter.

Junger Mountainbiker stürzt und kommt ins Krankenhaus

Schwerer Sturz auf der Mountainbike-Strecke im Springorum-Park in Bochum-Weitmar: Ein Zehnjähriger wurde verletzt und musste ins Krankenhaus.



Der Unfall ereignet sich am Freitagnachmittag, 6. November, gegen 15.50 Uhr auf dem Gelände an der Wasserstraße 435b. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der junge Mountainbike-Fahrer aus Witten auf der Strecke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht.



Unfall mit Linienbus: Mädchen wird schwer verletzt



Schwerer Unfall am Sonntagmorgen, 8. November, in Bochum: Ein Linienbus ist mit einem achtjährigem Mädchen zusammengestoßen. Das Kind musste stationär behandelt werden.



Gegen 9 Uhr war die Achtjährige aus Bochum auf dem Gehweg der Josephinenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 116 lief sie nach aktuellem Stand unvermittelt auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der in Richtung Bergstraße unterwegs war.

Das Kind stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Busfahrer (36, aus Gelsenkirchen) erlitt einen Schock. Ein Seelsorger betreute ihn vor Ort.



Polizeibeamte sperrten die Josephinenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 11 Uhr in beiden Fahrtrichtungen.

