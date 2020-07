Neun Panzergranaten in Wattenscheid gefunden.

Seit über zwei Stunden sind rund 750 Anwohner in Westenfeld evakuiert.

Am Schumannsweg wurden neun Panzergranaten aus dem zweiten Weltkrieg

gefunden.

Die Granaten müssen vor Ort gesprengt werden da sie nicht transportiert

werden können.

Im einem Radius von 150 Metern von der Fundstelle hieß es die Häuser

verlassen.

Quelle:

Radio Bochum