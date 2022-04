Am Montag,4.April,ereeignete sich an der Gudrunstraße in Bochum ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw. Eine 97-jährige Bochumerin, unterwegs zwischen Gudrun und Bergstraße beschädigte beim Einparken einen PKW, setzte zurück auf die Fahrbahn kollidierte mit weiteren Fahrzeugen. Die 97-Jährige und ein 31-Jähriger erlitten leichte Verletzungen und mussten ambulant behandelt werden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Anmerkung:

Verkehrstauglich scheint mir die alte Dame nicht mehr.

Quelle:

Original-Content Polizei Bochum