Am Wochenende (22./23.01.) hat ein Mann in Bochum zwei Polizisten angegriffen und verletzt. Der 19-Jährige hatte eine handgreifliche Auseinandersetzung an einer Tankstelle auf der Herner Straße. Die Polizei musste eingreifen.

Der 19-Jährige war alkoholisiert beleidigte die Polizisten und schlug zu.

Die beiden Polizisten konnten nicht weiterarbeiten und mussten mit ihren Verletzungen in die Klinik. Die Polizisten forderten weitere Unterstützung an um den Randalierenden festzunehmen.

Quelle:

Radio Bochum