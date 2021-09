Neuer Familienclan begeht etliche Straftaten.

Deutlich zugenommen hat die Clankriminalität in Bochum.

Ein neuer Familienclan verbucht viele Straftaten in Bochum für sich und sorgt für einen Anstieg der Kriminalitätsrate im Clan-Milieu. Die Zahl der Straftaten im Clan-Milieu stieg von 300 auf rund 360 das zeigt ein aktueller Lagebericht der Polizei Bochum. Als Grund für den rasanten Anstieg sieht die Polizei eine neue Clanfamilie. Ihre Straftaten gehen von Körperverletzung über Hausfriedensbruch, bis hin zum Urkundenbetrug. Diese Familie hat alleine fast 100 Straftaten begangen und sorgt für den Anstieg der Clankriminalitäts-Rate in Bochum. Bochum bei der Clankriminalität in NRW also ganz weit oben.

Quelle:

Radio Bochum